Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка

02 июня 2021, 22:17

Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают по двум эпизодам растраты средств учреждения. Это произошло на заседании ВАКС 2 июня.

Поскольку Дубилет сейчас живет в Израиле и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно «до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства».

На заседании адвокаты Дубилета настаивали на том, чтобы их клиент каким-то образом участвовал в рассмотрении ходатайства и говорили, что он не скрывается, а просто живет в другой стране. 

Заочный арест нужен для объявления лица в международный розыск по линии Интерпола.

По данным следствия, трем подозреваемым бывшим топ-менеджерам ПриватБанка удалось вывести из него до национализации 8,2 миллиарда гривен. Речь идет о бывшем главе правления ПриватБанка Александре Дубилете, его бывшем первом заместителе Владимире Яценко и экс-руководителе департамента межбанковских операций банка.

В то же время должником определили связанную с ПриватБанком фирму Claresholm Marketing LTD.

В НАБУ подчеркивают, что эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента ПриватБанка, которую разоблачили детективы. Первая касается вывода почти 140 миллионов гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам банка страховую компанию. В этом деле трем бывшим топ-менеджерам ранее уже сообщили о подозрении.

Еще по теме

Люди
Александр Дубилет
Организации
Приватбанк ВАКС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
все новости
22:57
Миссия ОБСЕ подтвердила подрыв супружеской пары в Горловке
22:17
Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка
21:51
Потоп в Мариуполе: За сутки выпала почти месячная норма осадков
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
21:15
В Раде хотят уравнять в правах переселенцев и обычных пенсионеров: Подготовлен законопроект
20:21
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе
19:40
Россия отвела от границ с Украиной только 10 тысяч военных, заявил президент
19:18
Заседание СНБО состоится в пятницу, 4 июня
19:08
Нужно выстроить новый формат санкционной политики в отношении России – Зеленский
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
18:09
Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах
18:00
Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе
17:31
Штаб: Боевики не предоставили гарантии безопасности для ремонта гражданских объектов в зоне ООС
17:24
«Нагрелись» на 5 миллионов: На Луганщине раскрыли схему завышения тарифов на тепло
17:03
Кабмин упростил для переселенцев получение водительских прав и регистрацию транспорта
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция