Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают по двум эпизодам растраты средств учреждения. Это произошло на заседании ВАКС 2 июня.



Поскольку Дубилет сейчас живет в Израиле и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно «до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства».



На заседании адвокаты Дубилета настаивали на том, чтобы их клиент каким-то образом участвовал в рассмотрении ходатайства и говорили, что он не скрывается, а просто живет в другой стране.



Заочный арест нужен для объявления лица в международный розыск по линии Интерпола.

По данным следствия, трем подозреваемым бывшим топ-менеджерам ПриватБанка удалось вывести из него до национализации 8,2 миллиарда гривен. Речь идет о бывшем главе правления ПриватБанка Александре Дубилете, его бывшем первом заместителе Владимире Яценко и экс-руководителе департамента межбанковских операций банка.



В то же время должником определили связанную с ПриватБанком фирму Claresholm Marketing LTD.



В НАБУ подчеркивают, что эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента ПриватБанка, которую разоблачили детективы. Первая касается вывода почти 140 миллионов гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам банка страховую компанию. В этом деле трем бывшим топ-менеджерам ранее уже сообщили о подозрении.