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ООС: Вчера и сегодня с утра на Донбассе сохранялась тишина

03 июня 2021, 08:24

ООС: Вчера и сегодня с утра на Донбассе сохранялась тишина

За прошедшие сутки, 2 июня, и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня», – говорится в сообщении.

Группировка «ЛНР» заявила, что за минувшие сутки, 2 июня, также не зафиксировано нарушений режима тишины.

Со стороны группировки «ДНР» нет сообщений об обстрелах или иных инцидентах на линии соприкосновения за 2 июня.

СММ ОБСЕ после введения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, начиная с 27 июля 2020 года и до 1 июня 2021 года зафиксировала не менее 32 809 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 493 взрыва, 5 605 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также не менее 16 374 очередей и выстрелов).

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