Россия пригласила в ООН подсанкционных Азарова и Царева. Международное сообщество резко отреагировало

Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Украина и ряд стран выступили с жесткими заявлениями по итогам организованного Россией в ООН мероприятия, которое состоялось 2 июня. Об этом сообщает «Голос Америки».



Постоянное представительство России при ООН провело неформальное мероприятие в формате Аррия «Обстоятельства Майдана и их последствия на Донбассе», к участию в котором были приглашены подсанкционные Николай Азаров и Олег Царев.



«Российская Федерация провела в ООН неформальную встречу по формуле Аррия для распространения ложного нарратива об Украине и событиях, которые произошли в 2014 году. Мы сожалеем об этой умышленной попытке отвлечь внимание международного сообщества от действий России по дестабилизации ситуации, начиная с 2014 года», – сказано в заявлении ЕС.



В заявлении США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Эстонии, Украины и Грузии, в свою очередь подчеркивается, что Россия пригласила к участию в мероприятии спикеров, которые находятся под санкциями государств-членов ООН за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.



«Революция достоинства продемонстрировала, как украинцы реализовали свое право на мирные собрания, требуя процветающей, демократической и мирной Украины, отвергая влияние Москвы. В ответ Россия нагло нарушила международные принципы, оккупировав Крым и начав конфликт на востоке Украины, который продолжает по сей день», – значится в документе.



Страны-подписанты заявления в очередной раз отметили, что Россия является стороной, а не посредником конфликта и призвали Москву немедленно прекратить свою агрессию против Украины, а также оккупацию Крыма и грубые нарушения прав человека на полуострове.



ЕС также призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить разжигание конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а стороны конфликта – принять конструктивное участие в переговорах в Нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе, чтобы обеспечить полное выполнение Минских договоренностей и решить конфликт мирным путем.

«Заседания по формуле Аррия» в практике Совета безопасности ООН представляют собой неформальные конфиденциальные встречи. Такой формат позволяет членам Собеза ООН проводить в частном порядке обмен мнениями с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совбеза, предлагающих провести встречу, было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что-то сообщить.