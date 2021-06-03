Суд разрешил специальное досудебное расследование против Януковича по делу о захвате власти

Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Решение суда дает право на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.



По данным Офиса генпрокурора, в уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре — октябре 2010 года Януковичем действий, «направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий» как президента.



«Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения в неконституционный способ действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года № 2222-IV были внесены изменения», — пояснили в ведомстве.