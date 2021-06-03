Кабмин отложил принудительный перевод пенсий на карточки до 2023 года

Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, который должен был действовать с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».



Согласно принятому ранее постановлению Кабмина №277 от 29 марта 2021 года, «Укрпочта» должна была прекратить доставку пенсий и пособий, за исключением нескольких категорий пенсионеров.



«Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпочту" будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года», – отмечается в сообщении почтового оператора.



Как отмечают в «Укрпочте», основная причина, по которой инициативу отложили на два года, – неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.



«До 2023 года доставку пенсий по-прежнему наличными и домой будут осуществлять почтальоны и отделения "Укрпочты". Уверен, за это время будет изобретена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение», – прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.



Соответствующие изменения в постановление №277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины» Кабмин внес 26 мая. Текст документа был опубликован 2 июня.



В постановлении также отмечается, что Пенсионный фонд должен будет провести конкурс по отбору организаций, которые начиная с 1 января 2023 года будут осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.



Подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.

С 1 сентября 2021 года большинство украинских пенсионеров должны были перевести на получение пенсий через банковские карты. Предполагалось, что на дом доставлять пенсии и денежную помощь за государственный счет будут только нескольким льготным категориям. Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября должны были выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из перечня на сайте ПФУ. Теперь вступление в силу этих норм отложено на два года.