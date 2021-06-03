На Донетчине коронавирусом заболели еще 120 человек, шестеро – умерли

За минувшие сутки, 2 июня, в Донецкой области еще у 120 человек выявили коронавирус. Из-за осложнений болезни умерли шестеро пациентов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области зафиксировано 89 574 случая заболевания ковидом. Из них 84 499 человек выздоровели, 2 262 – умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 620 человек, вторую дозу – 1 268 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 48 242 человека, вторую – 6 892 человека.

За минувшие сутки, 2 июня, в Украине выявили 2 581 случай коронавируса — это на 376 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 9 519 человек, а 102 умерли.