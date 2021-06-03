Нет в ближайших регионах: В Краматорске готовят к запуску дорогостоящее оборудование для лечения онкологии

В Краматорске на базе областного территориального медицинского объединения готовится к запуску оборудование высокого класса для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он рассказал, что за средства областного бюджета был приобретен линейный ускоритель с низким уровнем радиоактивного воздействия. Подобных аппаратов нет ни на Донетчине, ни в прилегающих регионах. На его закупку область выделила 60,5 миллионов гривен.



«Линейный ускоритель направляет всю энергию на опухоль, поэтому негативное влияние на здоровье пациента минимизировано. В отличие от старых аппаратов, этот выделяет радиацию только в момент непосредственного использования – от нескольких минут до нескольких секунд», – пояснил Кириленко.



Для размещения устройства построено отдельное здание со стенами толщиной 2,5 метра. Кроме того, здесь оборудуют дозиметрический комплекс, который постоянно, в режиме 24/7, будет контролировать уровень радиации в этом помещении.



По словам главы ОГА, в областное территориальное медицинское объединение в Краматорске, где находится аппарат, могут обратиться все жители Донецкой области при наличии соответствующих показаний для лечения.