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Затоплены улицы, пропадает электричество: В Донецке бушует непогода

03 июня 2021, 11:24

Затоплены улицы, пропадает электричество: В Донецке бушует непогода

В Донецке разливаются ставки / Фото из соцсетей В Донецке разливаются ставки / Фото из соцсетей

Проливные дожди, которые продолжаются уже третий день на Донбассе, стали причиной настоящего бедствия в городах на неподконтрольной территории. Жители Донецка и Макеевки в соцсетях рассказывают о происходящем.

Из-за забитых ливневок вода не уходит, а потоками бурлит по улицам. На дорогах опасно и для транспорта, и для пассажиров, происходит множество ДТП.

ДТП на пересечении ул. Левобережная и просп. Павших Коммунаров в Донецке

Из-за большого скопления дождевой воды в Донецке 2 июня временно приостанавливали движение трамваев по маршрутам №№ 16 и 8.

Автостанция «Центр» в Донецке

Кроме того, люди пишут, что когда начали искать заторы в ливневках, в некоторых местах обнаружили, что после «ремонта» дорог стоки оказались закатаны асфальтом.

Затопленные дороги в Макеевке

Вода разливается и подтапливает жилые дома, в некоторых дворах вода стоит перед подъездами. Кроме того, люди жалуются на то, что аварийные крыши сразу дали о себе знать, с потолков потекло в квартирах и подъездах домов.

В многоквартирных домах потекли крыши

«Затопит весь Донецк... Макеевка тонет», – пишут местные жители в соцсетях.

По информации «министерства угля и энергетики ДНР» за 2 июня почти 21 000 абонентов остались без электроэнергии из-за непогоды.

«Всего отключались 19 высоковольтных линий электропередачи 6-10 кВ, были обесточены 257 трансформаторных подстанций, временно без электрической энергии оставались 20 583 бытовых абонента, 8 школ, 6 детских садов и 1 больница», – говорится в сообщении.

Дерево упало на автомобиль в Донецке и оборвало провода

По данным «ведомства», аварии наблюдались в Приазовье и Тельмановском районе. С перемещением грозового фронта электричество стало пропадать в Снежном, Дебальцево, Ясиноватой, Амвросиевке и некоторых районах Донецка.

В водоемах Донецка из-за забитых сливов поднялся уровень воды, она подтапливает улицы жилого сектора.

В то же время, дожди на Донбассе прогнозируют как минимум до конца текущей недели.

 

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