Верховная Рада призвала власти Беларуси освободить Романа Протасевича и всех политзаключенных

Верховная Рада на заседании в четверг приняла заявление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, который произошел 23 мая.



В тексте заявления говорится, что украинский парламент решительно осуждает действия властей Республики Беларусь по принудительной посадке пассажирского компании Ryanair и задержанию Романа Протасевича.



Верховная Рада призвала немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, прекратить пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси к содержащимся под стражей, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.



Парламент также назвал «немприемлемым актом» инцидент с посадкой самолета и призвал Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести его расследование.



Кроме того, народные депутаты заявили о полной поддержке действий правительства Украины по запрету авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и усилению санкций в отношении белорусских авиакомпаний.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.



Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью.