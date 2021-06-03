На Луганщине подтвердили почти 50 случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области за прошлые сутки, 2 июня, лабораторно подтверждено 48 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего заболевших в Северодонецке – 15 и Лисичанске – 12. Также выявлены случаи заболевания в Рубежном – шесть, в Кременском районе – пять, в Старобельском – четыре, в Новоайдарском – два, в Беловодском, Марковском, Новопсковском и Троицком районах – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пятеро жителей Северодонецка и Новоайдарского района возрастом от 60 до 72 лет.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 219 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 24 170 человек, умерли – 904 пациента.

За минувшие сутки, 2 июня, в Украине выявили 2 581 случай коронавируса — это на 376 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 9 519 человек, а 102 умерли.