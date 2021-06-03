Рада предлагает президенту уволить главу Луганской ОГА по итогам расследования масштабных пожаров в регионе

Верховная Рада на заседании в четверг приняла постановление по итогам работы Временной следственной комиссии, которая расследовала лесные пожары на Луганщине в 2020 году.



Парламент принял к сведению отчет ВСК и постановил обратиться в Кабинет министров Украины с рядом предложений, в том числе по оказанию помощи постадавшим и возмещению ущерба, установке на Луганщине автоматизированной системы централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях и т.д. Также нардепы предлагают переподчинить Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям непосредственно премьер-министру Украины или реорганизовать эту службу в отдельное министерство.



Кроме того, Верховная Рада обратила внимание генерального прокурора на распыление среди различных органов досудебного расследования уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров в Луганской области в 2020 году и ненадлежащее расследование этих дел.



Также парламент обращается к президенту Украины, Кабинету министров с предложением инициировать вопрос увольнения председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая и руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка с занимаемых должностей.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области произошли масштабные пожары. В результате погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА по бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды.