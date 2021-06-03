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Зеленский заявил о грядущей «оптимизации» доходов местных бюджетов. Увеличения налогов не будет, уверяет президент

03 июня 2021, 13:51

Зеленский заявил о грядущей «оптимизации» доходов местных бюджетов. Увеличения налогов не будет, уверяет президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будет инициировано несколько законопроектов об оптимизации доходной части местных бюджетов. Об этом он сказал в ходе заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг.

Он опдчеркнул, что очень важной является финансовая основа местного самоуправления и состоятельность территориальных громад.

«Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты об оптимизации доходной части местных бюджетов, в частности, об усовершенствовании платы за землю, налога на недвижимое имущество, доходов физических лиц, единого и транспортного налогов», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что об увеличении налогов речь не идет, суть изменений в увеличении части налогов, которая остается на местах. «Люди не должны страдать», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, «важное значение имеет усовершенствование механизма распределения межбюджетных трансферов на основе формул, закрепленных в Бюджетном кодексе Украины».

Президент добавил, что реформа местного самоуправления только началась, завершился только первый этап, и на местах предстоит провести много работы.

«Впереди масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях. Впереди очень непростой процесс изменений в Конституцию Украины относительно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство о местном самоуправлении и в Бюджетный кодекс Украины», – резюмировал Зеленский.

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