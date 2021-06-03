Рада намерена упорядочить наружную рекламу, закон принят в первом чтении

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг приняла законопроект, который устанавливает новые правила в сфере наружной рекламы. Принятие документа №5094 поддержали 334 народных депутата.



Закон уточняет определения наружной рекламы, внутренней рекламы, рекламы на транспорте.



В документе указаны четкие критерии и требования по идентификации рекламы, требования по размещению социальной рекламы.



Также расширяется перечень требований и ограничений по размещению наружной рекламы, регулируется порядок размещения рекламы на транспортных средствах.



Законом вводится единый порядок процедуры выдачи (отказа в выдаче, аннулирования, переоформления, продления срока действия) разрешения на размещение наружной рекламы, взимания платы за пользование рекламными местами, а также порядок демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций.



Авторы документа предлагают предусмотреть создание открытой электронно-информационной базы данных наружной рекламы, внедрить кодирование каждого рекламного средства двухмерным штрих-кодом (QR-код), содержащим сведения о владельце и конструкции.



Законом запрещается размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия национального значения, кроме отдельных случаев.



Документом определяются полномочия органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере наружной рекламы, а также порядок распределения средств, собранных за размещение рекламу.



В частности, поступления за временное пользование местами для размещения рекламы за пределами населенных пунктов в полосе отвода автодорог общего пользования госзначения будут направлять в государственный дорожный фонд.

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