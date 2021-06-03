Закрывать все шахты нельзя: Гайдай рассказал, как можно перезапустить угольную отрасль на Луганщине

Угольная отрасль на сегодня является неприбыльной и дотационной, но просто закрывать шахты, оставляя людей без работы, – нельзя. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью «Укринформу», которое вышло к 83-летию образования Луганской области.



Он отметил, что много лет из области «просто выкачивали деньги», не вкладывая в ее развитие и в шахты в частности. В то же время перспектива у них есть.



«Уголь добывать сегодня экономически невыгодно. Но банально закрыть все шахты и оставить без работы шесть тысяч человек – это ложный путь. Есть один огромный проект – если его реализовать, то он станет выгоден всем. А именно: модернизировать Северодонецкую ТЭЦ, поменяв котлы на современные, которые смогут работать на нашем угле», – рассказал Гайдай.



По словам главы ОГА, луганский уголь – не антрацит, у него высокая зольность, но если установить эти котлы – этот уголь будет пользоваться спросом.



«Даже без его обогащения. Впрочем, и ввести обогащение – это небольшие средства», – добавил Гайдай.



Он пояснил, как может работать такая экономическая схема: «"Плечо" логистическое короткое: Лисичанск – Северодонецк. Не надо долго ждать деньги, как с "Центрэнерго". Шахтеры остаются при работе, шахты регулярно отправляют уголь на ТЭЦ, ТЭЦ покупает – и со сбытом нет проблем».



Глава Луганщины отметил, что это проект действительно масштабный, и на его реализацию потребуется порядка 100-150 миллионов долларов.



«Однако я общался в Днепре с руководителем так называемых "инвестнянь" при Кабмине. У них есть замечательные предложения. Это государственно-частное партнерство, где размер инвестиций делится на три части: 50% частная компания, 25% государство, 25% – международный фонд. Эта тема работает, мы сейчас двигаемся в этом направлении. Причем государство свои 25% дает не деньгами. Например, надо построить подъездную железнодорожную колею – и государство берет это на себя в размере указанных процентов. Это интересно», – заключил Сергей Гайдай.