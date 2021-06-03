На Донетчине растет количество переселенцев

На Донетчине отмечается тенденция увеличения количества внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге 3 июня.



Он отметил, что в данное время в области зарегистрировано 513,3 тыс. переселенцев, это более 436 тыс. семей.



«До этого у нас цифра была 512 тысяч, то есть тенденция к увеличению определенная наблюдается», – подчеркнул Кириленко.



Он привел данные по вылате социальной помощи внутренне перемещенным лицам. В частности, адресную помощь за май получили 81,3 тыс. человек на сумму 67,5 млн грн.



«В целом с начала года этой категории людей было выплачено более 339 млн грн ежемесячной адресной помощи. Кроме того, разовую помощь получили 2,9 тыс. человек, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Общая сумма выплат составила 4,5 млн грн», – перечислил Кириленко.