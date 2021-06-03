В Донецкой ОГА рассказали о летнем оздоровлении детей в этом году

Нынешним летом на Донетчине будут работать не менее 12 детских оздоровительных лагерей, два из них уже открылись 1 июня. Об этом сообщила директорка Департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на брифинге 3 июня.



Она отметила, что в последние годы на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области работали 20 оздоровительных лагерей.



«В текущем году руководители и собственники 12 лагерей уже определились, что они будут проводить оздоровление, и уже подали в департамент документы с графиком заездов детей. От еще пяти лагерей ожидается информация. Они еще решают вопрос, потому что в связи с карантином должны выполняться мероприятия по безопасности, и на это нужно выделить деньги», – рассказала Токарева.



По ее словам, в области планируют оздоровить около 30 тысяч детей в этом году, из которых около 20 тысяч – это дети льготных категорий.



«На сегодня два лагеря уже работают, с 1 июня начались смены. Это лагерь "Юный моряк" (Урзуф) и лагерь "Искорка". В эти лагеря заехали 250 детей. В другие лагеря заезды будут проводиться по результатм проверки межведомственного штаба», – уточнила директорка департамента.



Она также добавила, что за счет государственной программы осуществляется оздоровление детей в оздоровительных центрах Одессы и Киева. Около 900 детей будут направлены в эти учреждения.