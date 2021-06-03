Российского политтехнолога Игоря Шувалова не пустили в Украину

В аэропорту «Борисполь» пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.



«Гражданин РФ Ш. 1969 года рождения летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину», — сказано в сообщении.



По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов, и является российским политтехнологом.



Сейчас он отправлен обратным рейсом.



Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в ГПСУ, речь идет о российском политтехнологе Игоре Шувалове.

Шувалова выдворили из Украины в мае 2018 году. Позже он подал иск в Окружной административный суд Киева против Государственной миграционной службы из-за запрета въезда в Украину на пять лет.