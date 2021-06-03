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ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca

03 июня 2021, 19:53

ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca

ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину еще 705,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что данную партию будут использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, в частности медиков и других работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте старше 65 лет.

Также из этой партии вторую дозу получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.

В ведомстве также сообщили, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся. Ожидается, что к концу 2021 года они позволят охватить прививками до 20% населения Украины — 8 млн человек.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590,85 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367,2 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

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