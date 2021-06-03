Кравчук считает, что перенос ТКГ из Беларуси позволит изменить формат переговоров

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что перенос переговоров из Беларуси в другую страну позволило бы изменить формат ТКГ, расширив его. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».



«Изменяя площадку можно будет говорить о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы так сказать консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга», — рассказал Кравчук.



Он напомнил, что неоднократно подчеркивал необходимость сменить место переговоров Трехсторонней контактной группы, выбрав для этого нейтральную страну.



По его словам, перенести переговоры можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он. Кравчук отметил, что для переноса ТКГ из Минска нужно, чтобы стороны достигли консенсуса.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкого заявил, что Польша готова стать новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы.