Протасевич в эфире белорусского ТВ заявил, что не воевал в составе «Азова»

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не был в штате украинского батальона «Азов», так как являлся иностранцем, и не был в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом он заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.



«Я впервые туда [в район конфликта на Донбассе] приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов, это отряд "Погоня", там всего было три человека», — сказал он.



Задержанный белорусский оппозиционер отметил, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и «сделаны на полигонах», где он «строил из себя вояку». «Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах», — сказал Протасевич.



По его словам, свое нахождение на Донбассе и свои «странные высказывания» тогда, он считает «своей самой большой ошибкой в жизни». «Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы», — подчеркнул Протасевич.



Он также сказал, что боится экстрадиции на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию и надеется, что у Александра Лукашенко найдется политическая воля, чтобы этого не допустить.