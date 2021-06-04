Еще 2 266 случаев коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 3 июня, в Украине выявили 2 266 случаев заражени коронавирусом — это на 315 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 8 291 человек, а 95 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 211 683 человек. Из них 2 080 382 пациента выздоровели, а 51 054 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.



За день провели 61 321 тестирование.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.