В Донецкой области выявили 79 новых случаев ковида

За минувшие сутки, 3 июня, в Донецкой области еще у 79 человек выявили коронавирус. Из-за осложнений болезни умерли пятеро пациентов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области зафиксировано 89 653 случая заболевания ковидом. Из них 84 924 человека выздоровели, 2 267 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 575 человек, вторую дозу — 648 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 48 817 человек, вторую — 7 540 человек,