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В Киеве появится сквер имени Слипака, а переулок Терешковой — переименовали

04 июня 2021, 10:54

В Киеве появится сквер имени Слипака, а переулок Терешковой — переименовали

В Киеве официально появится сквер имени оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака. Такое решение 3 июня приняла комиссия по вопросам наименований, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Сквер имени Слипака расположен на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока в историческом центре Киева. По факту он уже давно носил такое название и вот теперь столичные власти утвердили это официально.

Земельный участок, на котором расположен сквер, громада отстояла в борьбе с застройщиком и обустроила там арт-пространство. Еще в 2018 году активисты подали петицию, чтобы присвоить участку статус сквера и имя Василия Слипака.

Кроме того, комиссия поддержала переименование переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе. Терешкова — первая женщина космонавт, которая позже стала депутатом Государственной думы России. Будучи парламентарием, она поддержала аннексию Крыма. В 2020 Терешкова выступила инициатором «обнуления» президентских сроков Владимира Путина.

Теперь переулок, который носил имя Валентины Терешковой, будет назван в честь украинского педагога, жены основателя города Алчевск Кристины Алчевской.

В начале мая LB.ua со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей писал, что на свободной части Украины улиц в честь Терешковой — 230, а на временно неподконтрольных территориях — 48.

Киевская комиссия также присвоила новые названия одной улице и двум площадям и переименовала ряда других топонимов.

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Киев

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