Журналисты обнаружили компанию, связанную с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, которая является собственником части элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».



Владельцем 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и соответствующей доли самого бизнес-центра, согласно российскому реестру недвижимости, является компания «Прайд-М». Ее руководитель — Александр Ермольчук.



Как установили журналисты, человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавлял два украинских акционерных общества — «Мако Холдинг» и «Маринсервис». Согласно украинскому реестру юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в это же время был Александр Янукович.



Также журналисты обнаружили еще одну связь между сыном экс-президента Януковича и упомянутой московской недвижимостью. По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана другая фирма, «Восточный альянс», которой владеет Эдуард Слинько. «Схемы» установили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации «менеджмент Ассетс Компани». Бенефициаром этой украинской корпорации через «Мако Холдинг» также был Александр Янукович.



Бизнес-центр Atlantic построен в 2014 году и расположен неподалеку от Киевского вокзала. От здания до Кремля, говорится в расследовании, 15 минут автомобилем. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около 600 долларов за квадратный метр.



Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании «Роснефть».



Ранее было известно о другой российской недвижимости, связанной с Александром Януковичем. В 2014 году после выезда в Россию он основал две компании — «Арсенал-Инвест» и «Арсенал Истейт».