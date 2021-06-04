Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине из-за непогоды без электроэнергии остались более пяти тысяч абонентов

04 июня 2021, 11:47

На Луганщине из-за непогоды без электроэнергии остались более пяти тысяч абонентов

В отдельных районах Луганской области из-за неблагоприятных погодных условий за минувшие сутки без электроснабжения остались 5,2 тысяч абонентов. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».

Так, в результате аварийных отключений линий электропередачи, вызванных грозой и ливнем, были обесточены: 905 абонентов в Краснодонском районе, 1648 абонентов в Брянке, 1296 абонентов в Славяносербском районе, 1122 абонента в Перевальском районе и 300 абонентов в Кадиевке (ранее Стаханов).

3 июня в «МЧС ЛНР» сообщали, что непогода оставила без электроэнергии около 67 тысяч абонентов.

Еще по теме

Прочее
Электроснабжение Непогода
Организации
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
МККК отправил в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 заболевших за сутки
11:47
На Луганщине из-за непогоды без электроэнергии остались более пяти тысяч абонентов
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
11:40
«ДНР»: 178 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
09:20
«ЛНР» сообщила о еще 21 заболевшем ковидом
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июня
18:44
«У нас настоящий геноцид»: Работники Алчевского меткомбината «ЛНР» рассказали о 5-месячных долгах по зарплате
16:33
В «ЛНР» хотят ввести смертную казнь за «преступления против мира» на фоне «дела Протасевича»
12:26
На Луганщине из-за непогоды без электричества остались почти 8 тысяч абонентов
11:43
Коронавирус в ОРДЛО: 200 заболевших за сутки
11:02
Боевики ограничивают передвижение ОБСЕ на юге Донетчины
09:30
ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы
все новости
13:11
Кулеба: У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска
12:38
МККК отправил в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 заболевших за сутки
11:47
На Луганщине из-за непогоды без электроэнергии остались более пяти тысяч абонентов
11:26
На ходе военных действий на Донбассе погибли 152 ребенка, 146 — получили ранения
10:58
Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве — «Схемы»
10:54
В Киеве появится сквер имени Слипака, а переулок Терешковой — переименовали
10:05
Записи переговоров Медведчука есть в уголовных производствах, заявила Генпрокурор
09:17
В Донецкой области выявили 79 новых случаев ковида
08:48
В четверг на Донбассе сохранялась «тишина», утром в пятницу — один обстрел
08:24
У Ахметова заявили, что он не считает себя олигархом. А Коломойский готов попасть в реестр
08:17
Еще 2 266 случаев коронавируса выявили в Украине
00:05
Протасевич в эфире белорусского ТВ заявил, что не воевал в составе «Азова»
23:01
Кравчук считает, что перенос ТКГ из Беларуси позволит изменить формат переговоров
21:48
США передадут Украине вакцины от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция