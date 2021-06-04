На Луганщине из-за непогоды без электроэнергии остались более пяти тысяч абонентов

В отдельных районах Луганской области из-за неблагоприятных погодных условий за минувшие сутки без электроснабжения остались 5,2 тысяч абонентов. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Так, в результате аварийных отключений линий электропередачи, вызванных грозой и ливнем, были обесточены: 905 абонентов в Краснодонском районе, 1648 абонентов в Брянке, 1296 абонентов в Славяносербском районе, 1122 абонента в Перевальском районе и 300 абонентов в Кадиевке (ранее Стаханов).



3 июня в «МЧС ЛНР» сообщали, что непогода оставила без электроэнергии около 67 тысяч абонентов.