МККК отправил в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи

На неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей сегодня, 4 июня, тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. Об этом сообщило министерство по делам временно оккупированных территорий Украины.



Гуманитарная помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.



Машины доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое».



МККК и ООН регулярно отправляют помощь на неподконтрольные властям территории Донбасса.