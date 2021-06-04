Боевику «ДНР» заочно дали пожизненное за обстрел автобуса у Волновахи

Куйбышевский районный суд Запорожской области признал боевика «ДНР» виновным в обстреле автобуса у Волновахи в январе 2015 года и заочно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте суда.



По данным следствия, гражданин Ш. вступил в группировку «ДНР» в апреле 2014 года, где до мая 2015 года исполнял обязанности командира 1-го батальона «пятой Донецкой ОМСБр Оплот» и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.



«13 января 2015 года, во исполнение преступного приказа своего непосредственного командования, Ш. руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, на котором находились гражданские лица. В результате поражающими элементами одного из снарядов был поврежден рейсовый автобус... сообщением Златоустовка — Донецк», — говорится в сообщении.



Пассажиры автобуса в это время проходили паспортный контроль на блокпосту. Тогда погибли 12 гражданских лиц и еще 19 получили телесные повреждения.



Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 3 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.



Кроме этого, приговором решены вопросы заявленных гражданских исков потерпевших на возмещение материального ущерба и морального вреда на общую сумму 3 102 285 гривен 88 копеек.