Порошенко явился на допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука

Пятый президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу, в котором выдвинуто подозрение нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене.



Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе СБУ.



«Петра Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (а это — совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма)», — уточнили в спецслужбе.



Там указали, что вызов Порошенко состоялся «исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного расследования обстоятельств указанного уголовного производства».



Порошенко не явился на допрос в СБУ по «делу Козака-Медведчука» 27 мая. Его адвокат заявил, что политик не был проинформирован в предусмотренном законом порядке.

Генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 — госизмена, ч. 3 ст. 15 — покушение на уголовное преступление, ч. 1 ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.