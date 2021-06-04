В Донецкой области будут судить трех организаторов «референдума»

Трое жительниц Донецкой области обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



«Установлено, что в мае 2014 года женщины, в качестве "членов участковой избирательной комиссии", принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории г. Бахмута и с. Колодец Лиманского района Донецкой области с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.