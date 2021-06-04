В реках поднимается вода: Жителей Бахмута предупредили о возможном наводнении

В Бахмуте городские власти предупредили жителей о наводнении, которое может произойти из-за разлива водоемов в бассейне реки Бахмутка.



«Из-за непогоды за последние трое суток на территории громады значительно увеличился уровень осадков. На водоемах в бассейне реки Бахмутка наблюдается рост уровня воды от 5 до 25 см в сутки, что расценивается потенциально критическим и может привести к наводнению на прилегающей территории», – говорится в сообщении пресс-службы городского совета.



Как отмечается, в настоящее время в результате поднятия уровня грунтовых вод и избыточных осадков возможно подтопление южной части Бахмута (так называемый район «Собачевка»).



В горсовете уверяют, что ситуация находится на контроле городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Комиссия обращается к жителям с просьбой не паниковать и соблюдать ряд рекомендаций на случай подтопления, в частности:

подготовить документы, одежду, наиболее необходимые вещи, сложить все в чемодан, документы сохранять в водонепроницаемом пакете;

отключить все электроприборы от электросети, выключить газ;

сохранять спокойствие, предупредить соседей, оказать помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям;

перегнать домашнюю живность, которая есть в хозяйстве, на возвышенную местность;

сообщить о подтопении в горсовет и спасательные службы.

В то же время в областном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают, что 5 июня в Донецкой области снова ожидается ухудшение погоды, дожди и грозы.