В реках поднимается вода: Жителей Бахмута предупредили о возможном наводнении

В Бахмуте городские власти предупредили жителей о наводнении, которое может произойти из-за разлива водоемов в бассейне реки Бахмутка.
«Из-за непогоды за последние трое суток на территории громады значительно увеличился уровень осадков. На водоемах в бассейне реки Бахмутка наблюдается рост уровня воды от 5 до 25 см в сутки, что расценивается потенциально критическим и может привести к наводнению на прилегающей территории», – говорится в сообщении пресс-службы городского совета.
Как отмечается, в настоящее время в результате поднятия уровня грунтовых вод и избыточных осадков возможно подтопление южной части Бахмута (так называемый район «Собачевка»).
В горсовете уверяют, что ситуация находится на контроле городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Комиссия обращается к жителям с просьбой не паниковать и соблюдать ряд рекомендаций на случай подтопления, в частности:
В то же время в областном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщают, что 5 июня в Донецкой области снова ожидается ухудшение погоды, дожди и грозы.