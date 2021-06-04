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Порошенко говорит, что в 2014 году Украина была вынуждена покупать уголь у России

04 июня 2021, 18:40

Порошенко говорит, что в 2014 году Украина была вынуждена покупать уголь у России

Народный депутат Петр Порошенко заявил, что Украина в годы его президентства в 2014-2015 годах была вынуждена покупать уголь в России в связи с энергетическим кризисом, который образовался из-за конфликта на Донбассе. Об этом пишет «Укринформ».

«Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить, почему в условиях энергетического кризиса 2014-15 годов, в условиях оккупации Донбасса, где находились 90 процентов украинского угля, мы вынуждены были покупать уголь в РФ. Завозить из государственных шахт... для обеспечения половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию», – сказал он журналистам после окончания допроса в СБУ.

При этом пятый президент Украины никак не прокомментировал закупку угля из ОРДЛО, о которой шла речь в расследовании Bihus.Info. Издание опубликовало расследование, которое основано, как утверждается, на записях телефонных разговоров нардепа Виктора Медведчука. В материале говорится, что Медведчук и связанные с ним компании в 2014-2016 годах принимали непосредственное участие в покупке Украиной угля с шахт, которые находились под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». 

Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на хищение национальных ресурсов).

В СБУ отмечают, что вызов Порошенко на допрос нужен для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.


 

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