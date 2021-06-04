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Германия и Франция должны нести ответственность за российскую оккупацию части Грузии и Украины, заявил Данилов

04 июня 2021, 19:06

Германия и Франция должны нести ответственность за российскую оккупацию части Грузии и Украины, заявил Данилов

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

«На сегодня мы имеем дело с мощными игроками в Европе, которые заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией. Надо прекращать какие-то недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего, это Германия и Франция, которые являются непосредственными политическими и экономическими партнерами Российской Федерации. И нам это очень неприятно, потому именно эти две страны в 2008 году отказали в получении Плана действий относительно членства в НАТО Грузии и Украине, хотя было почти все готово», – подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что в 2008 году Российская Федерация напала на Грузию, и на данный момент Грузия осталась без части своей территории. «После этого у нас появилась ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что «помимо инструментов экономического давления, существуют и политические инструменты».

«Когда вы [Германия и Франция] говорите о демократии, о свободе или когда говорите, что цените каждую страну, то та ситуация, когда в 1991 году договорились о неприкосновенности границ... И когда сегодня одна страна все это нарушает, и Германия и Франция только выражают свою обеспокоенность, – мы считаем, что это слишком мало в современном демократическом мире», – сказал секретарь СНБО.

По его словам, «обеспокоенность» была в 1937 и 1939 годах, и известно чем это закончилось, когда началась Вторая мировая война.

Данилов сказал, что Украина сотрудничает с Германий и Францией по вопросу «Северного потока – 2», но у них «свои аргументы».

«Если они ставят на первое место деньги, то тогда так и надо сказать всему миру – что деньги на первом месте, а не люди, не демократия, не соблюдение прав и свобод. Тогда мы понимаем, что надо принимать такую доктрину, но что тогда будет с демократией? Тирания будет расползаться по всем странам», – заявил Данилов.

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