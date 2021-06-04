Добровольцам «Айдара» спустя семь лет присвоили статус участников боевых действий

Спустя семь лет добровольцы батальона «Айдар» смогли получить статус участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В пятницу состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.



Глава Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Голоднюк вручили удостоверение участника боевых действий 26 бойцам добровольческого батальона «Айдар», которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году.



Как сообщается, добровольцы в течение семи лет безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться подтверждения их участия в боевых действиях.

Батальон «Айдар» был сформирован в мае 2014 года из добровольцев организаций «Самооборона Майдана» и «Правый сектор». Батальон активно участвовал в боях на Луганщине, пытался штурмовать захваченный боевиками Луганск. В июле 2014 года зашел в Луганский аэропорт и оборонял его несколько недель. Позже «Айдар» был реорганизован в отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины.