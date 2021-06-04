Чтобы удержать молодежь: В Краматорске запустят программу строительства жилья

В Краматорске планируют запустить программу строительства жилья, вопрос готовят на рассмотрение горсовета. Об этом рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает телеканал «Дом».



«Мы анонсировали программу строительства жилья в Краматорске. Посмотрели, как эти программы работают в Харькове, как происходит софинансирование со стороны работодателей, со стороны местного бюджета. И мы будем предлагать депутатскому корпусу летом рассмотреть все эти программы софинансирования. Потому что, если мы не выступим драйвером строительства, то даже при условии, что банки с июня начнут выдавать ипотечные кредиты, человек сам не начнет финансировать жилье», – отметил городской голова.



По его словам, есть желающие застройщики – две организации, которые будут строить и дом для работников СБУ и дом для переселенцев.



Гончаренко рассказал, что в рамках жилищных инициатив в Краматорске построят новый микрорайон – «Европейский». Площадь жилой застройки составит 100 тыс. кв. м. Программу планируют реализовать в течение 3-4 лет. Мэр считает, что это поможет удержать молодежь в городе.



«Это способ, с помощью которого, мне кажется, мы удержим молодежь, которая едет в Харьков. Не только потому, что там зарплаты немного выше, а потому, что там больше вариантов по жилью, есть много программ. И не запустив программу жилья, мы точно молодежь не удержим. Это ключевое, что ждет город в следующем году», – подытожил городской голова Краматорска.