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«Знать – не знаю его». Путин отказался комментировать задержание Протасевича в Беларуси

04 июня 2021, 20:27

«Знать – не знаю его». Путин отказался комментировать задержание Протасевича в Беларуси

Президент России Владимир Путин утверждает, что не знает, кто такой Роман Протасевич – белорусский оппозиционер, которого задержали в Минске после принудительной посадки самолета.

«Вы нас затюкали этими вопросами. Форум экономический. Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко», – заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов во время Петербургского международного экономического форума.

Он также сказал, что не хочет углубляться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в столице Беларуси. Кроме того, Путин отрицает, что к этой ситуации причастны российские спецслужбы.

Глава Кремля отказался отвечать на вопрос, посадил бы самолет принудительно, если бы на борту находился человек, которого Москва разыскивает.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.

Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

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