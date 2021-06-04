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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 июня

04 июня 2021, 20:42

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области еще у 79 человек выявили коронавирус. Из-за осложнений болезни умерли пятеро пациентов. С начала пандемии на подконтрольной правительству территории зафиксировано 89 653 случая заболевания: 84 924 человека выздоровели, 2 267 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 249 случаев заболевания, умерли 18 человек. Всего группировка «ДНР» признает 39 657 заболевших: выписаны — 31 962 человек, летальных случаев — 2998.

На подконтрольной территории Луганской области COVID-19 обнаружили еще у 24 человек. Всего этот диагноз подтвержден у 26 243 человек. Из них выздоровели — 24 290, умерли — 904 человека.

Четыре новых случая заболевания и одну смерть зарегистрировал «минздрав» группировки «ЛНР». Всего там подтверждают 4 809 случаев заболевания: выписали 4 220 заболевших, 442человека скончались.

Политика

Кремль не получал конкретных предложений от Киева по повестке потенциальной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кроме того, он заявил об отсутствии прогресса по вопросу организации встречи лидеров «нормандской четверки».

Александра Лукашенко ждет жесткая реакция со стороны Украины, если представители группировки «ЛНР» допросят белорусского оппозиционера Романа Протасевича, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Будет больно Александру Лукашенко. У нас достаточно инструментам, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно», — сказал он.

Кулеба также заявил, что у Киева есть разные предложения относительно переноса переговорной площадки Трехсторонней контактной группы из Минска.

Права человека

Россия задерживает поставку вакцины от коронавируса в отдельные районы Донетчины и Луганщины, чтобы использовать ее для предвыборной агитации, считают в «Восточной правозащитной группе».

Боевые действия

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, на Донбассе с начала боевых действий, 14 апреля 2014 года, и по 30 апреля 2021 года погибли 152 ребенка и 146 — получили ранения.

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