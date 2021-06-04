В Донецке подорожает неместное мороженое – чтобы покупали «свое»

Группировка «ДНР» установила новые правила, согласно которым на территорию отдельных районов Донецкой области будут ввозить импортное мороженое по таможенной пошлине до 30%. Ранее она составляла 15%. Товар везут через пункты пропуска на украинско-российской границе – на том участке, который временно не контролирует Госпогранслужба Украины.



Таким образом «ДНР» планирует поддерживать местных производителей мороженого и «создать благоприятные условия для повышения уровня наполняемости бюджета». Среди производителей мороженого самые популярные – торговый дом «Горняк», который выпускает мороженное под маркой «Геркулес», а также компания «Винтерпром», ранее известная как «Винтер».



«Горняк» принадлежит местному бизнесмену Игорю Андрееву, который не так давно начал контролировать Донецкий металлургический завод. До этого заводом управляла южно-осетинская компания «Внешторгсервис».