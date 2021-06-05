Донетчина и Луганщина частично соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина

В Украине показателям «зеленой» зоны карантина соответствуют уже 15 регионов, в том числе Донецкая и Луганская области. Но пока вся страна находится в «желтой» карантинной зоне.



Такие данные опубликовало министерство здравоохранения.



В частности, за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом в Донецкой и Львовской областях. В этих регионах снизился коэффициент выявления новых случаев инфицирования и составил 4,6% и 4,4% соответственно.



Киев также отмечен как соответствующий «зеленой» зоне, однако коэффициент выявления новых случаев коронавируса второй день подряд является пограничным и составляет ровно 5%.



Также по отдельным показателям соответствуют «зеленой» зоне Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области.