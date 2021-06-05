Добавили в среднем от 100 до 400 гривен: Работающим пенсионерам Донетчины и Луганщины пересчитали пенсии

С 1 апреля органы Пенсионного фонда Украины провели автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В Донецкой и Луганской областях выплаты повысили более 30 тысячам человек.



В соответствии с законодательством, выплаты пересчитали пенсионерам, которые:



– продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе;



– продолжали работать и имеют менее 24 месяцев страхового стажа и после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло два года со дня обращения.



Как сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области, во время перерасчета было проверено, каким образом его лучше провести на наиболее выгодных для каждого пенсионера условиях – с учетом только стажа или с учетом стажа и заработной платы.



Всего на Донетчине в результате перерасчета повышенные пенсии в июне получат 19,9 тыс. пенсионеров, с доплатой за апрель и май. Из них для 18,8 тыс. человек проведен перерасчет с добавлением стажа, среднее повышение составило 162 грн. Для 1,1 тыс. человек пенсии пересчитали с добавлением стажа и увеличением заработной платы, среднее повышение составило 410 грн.



По информации Главного управления ПФУ в Луганской области, перерасчет пенсий в регионе коснулся 10 825 работающих пенсионеров, средний размер повышения составил 98,07 грн. Им также в июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.



В ПФУ уточнили, что в случае наступления необходимых условий относительно страхового стажа после 1 апреля 2021 года, работающие пенсионеры могут лично обратиться с заявлением на перерасчет пенсии в органы Фонда и не ждать следующего автоматического перерасчета.