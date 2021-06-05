«ДНР»: 200 заболевших ковидом за сутки, 17 человек умерли

За прошлые сутки, 4 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 200 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 127 ранее заболевших выписаны, а 17 человек скончались от осложнений.



Об этом сегодня сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 39 857 случаев заболевания COVID-19. При этом 32 089 человек выписаны, а 3 015 – умерли. Находятся на лечении 4 753 пациента.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.