В МИД Украины озвучили экологические последствия оккупации Россией Крыма и части Донбасса

Вооруженная агрессия России против Украины, временная оккупация Крыма и части Донбасса привели к катастрофическим последствиям для экологии на этих территориях.



Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины ко Всемирному дню охраны окружающей среды.



В МИД подчеркивают, что временная оккупация украинских территорий Россией порождает экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.



В частности, это строительство новых и функционирование существующих военных объектов, проведение учений и ракетных стрельб, которые значительно загрязняют экологию, вредят водным и воздушным ресурсам Крыма.



«Оккупационная администрация скрыла факты выброса в атмосферу химических веществ с ОАО "Крымский титан", которые вызвали экологическую катастрофу на севере Крыма в 2018 и 2019 годах. Во время строительства Керченского моста был полностью уничтожен памятник природы "Озеро Тузла", а сам остров Тузла превратился в строительную площадку», – отметили в украинском МИД.

Кроме того, добавили в ведомстве, на временно неподконтрольных территориях Донбасса размещаются десятки предприятий, деятельность которых имеет существенные риски для экологической безопасности, а затопление шахт приводит к попаданию вредных веществ в поверхностные и подземные воды.



Также в МИД сообщают, что 7 тыс. кв. км на подконтрольной правительству территории Донбасса и 14 тыс. кв. км в контролируемых группировками «Л-ДНР» районах и в Крыму загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны.