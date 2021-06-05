Бывшего замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из ВСУ

Экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом он сам сообщил в Facebook.



«Уволен из рядов Вооруженных сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента», – написал Кривонос.



Он также заявил, что его увольнение – это «начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве».



«Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы», – подчеркнул Кривонос.



По его словам, он прослужил в рядах Вооруженных сил больше 32 лет.

Сергей Кривонос — генерал Вооруженных сил Украины, был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения, командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году. С осени 2014-го возглавлял Управление специальных операций Генерального штаба, а с 2016-го — был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.



Первым замсекретаря СНБО Кривоноса назначил в марте 2019 года на тот момент президент Петр Порошенко.



Президент Владимир Зеленский уволил Кривоноса с этой должности после того, как он раскритиковал заявление главы государства о том, что в случае нападения России на Украину начнется «большая война» и тотальная мобилизация — призовут и мужчин, и женщин. Кривонос назвал идею массовой мобилизации нереалистичной, так как люди не умеют держать оружие в руках и не хотят воевать.