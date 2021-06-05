На Луганщине за сутки подтвердили 25 случаев COVID-19 и две смерти

За пятницу, 4 июня, в Луганской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще два пациента, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Новые заболевшие выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Троицком, Старобельске, Рубежном, Попасной, Беловодске, Новоайдаре, Новопскове. При этом количество новых случаев за сутки сократилось и составляет от 1 до 6 на громаду.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 37-летний мужчина из Рубежного и 53-летняя женщина из Северодонецка.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 268 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 24 392 человека, умерли – 906 человек.

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине выявили 1 897 новых больных коронавирусом – это на 369 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 8 330 человек, а 86 – умерли.