Приплыли: Россияне переправились через реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе

Двое граждан России ради отдыха на Черноморском побережье в Одессе переплыли реку Ворскла, через которую проходит российско-украинская граница. На украинской территории их задержали служащие Сумского пограничного отряда, сообщает пресс-служба ведомства.



Пограничный патруль обнаружил «путешественников» сегодня утром, 5 июня, в районе населенного пункта Лукашевка на Сумщине, недалеко от границы с РФ.



Мужчины 1980 и 1982 рождения имели при себе только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться Одессу, чтобы отдохнуть на море. По их словам, они выбрали незаконный путь в связи с ограничениями карантина.



Пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на три года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту «Жуляны» устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины, совершил провокацию и пытался напасть на пограничников.



Сейчас мужчины задержаны. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность, меру наказания определит суд. Кроме того, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.