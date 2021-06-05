В Лисичанске погибла девочка, сорвавшись со стены «заброшки»

Заброшенное здание в Лисичанске, где погибла девочка / Фото: ГУНП в Луганской области

В Лисичанске полицейские расследуют гибель 13-летней девочки. Она разбилась, упав со стены заброшенного здания, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.



Правоохранители установили, что 13-летняя девочка вместе со своим 16-летним товарищем гуляла в заброшенном здании по ул. Глинки.



«Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», – сообщили в полиции.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».