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В Лисичанске погибла девочка, сорвавшись со стены «заброшки»

05 июня 2021, 17:06

В Лисичанске погибла девочка, сорвавшись со стены «заброшки»

Заброшенное здание в Лисичанске, где погибла девочка / Фото: ГУНП в Луганской области Заброшенное здание в Лисичанске, где погибла девочка / Фото: ГУНП в Луганской области

В Лисичанске полицейские расследуют гибель 13-летней девочки. Она разбилась, упав со стены заброшенного здания, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Правоохранители установили, что 13-летняя девочка вместе со своим 16-летним товарищем гуляла в заброшенном здании по ул. Глинки.

«Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

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