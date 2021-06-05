Под Славянском почтили память летчиков, сбитых боевиками в 2014 году

В Донецкой области почтили память погибших летчиков самолета Ан-30Б, который был сбит боевиками над Славянском 6 июня 2014 года. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.



Мероприятие состоялось у памятного знака «Скорбный ангел» в Святогорской территориальной общине. Почтить память экипажа Ан-30Б пришли также зампредседателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин, замкомандующего Объединенных сил по авиации и противовоздушной обороны генерал-майор Иван Теребух, а также замкомандующего ОС полковник Григорий Токарь.



Участники почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку. После этого над «Скорбным ангелом» пролетел военный вертолет.

Источник всех фото: ДонОГА

6 июня 2014 самолет-разведчик АН-30Б выполнял разведывательный полет в районе города Славянск. В экипаже было восемь человек. На высоте 4050 метров в самолет попала ракета, выпущенная боевиками из переносного ракетно-зенитного комплекса. Самолет упал севернее Славянска, возле села Пришиб.



В результате трагедии погибли пять членов экипажа: командир самолета Константин Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот. Остальные спаслись, прыгнув с парашютом.