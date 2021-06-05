В Офисе президента ответили по поводу коммунальных платежей Елены Зеленской за квартиру в Крыму

В Офисе президента не подтвердили и не опровергли информацию о якобы отсутствии задолженностей по коммунальным платежам за имущество первой леди Елены Зеленской в аннексированном Крыму. С соответствующим запросом в ОП обратились «Крым Реалии».



«Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или иным субъектом властных полномочий, который формирует государственную политику по любым вопросам, а Офис Президента Украины не является распорядителем запрашиваемой вами в письме информации», — говорится в ответе Офиса президента.



Там отметили, что «Крым — это украинская территория, которая обязательно будет возвращена под контроль Украины, а все граждане Украины, которые приобрели собственность в Крыму до 2014 года на законных основаниях, имеют справедливое право хранить ее».



Ответа от пресс-службы Елены Зеленской на момент публикации не поступил.



В январе этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что задолженностей по коммунальным платежам в отношении имущества в Крыму, которым владеет Елена Зеленская, нет.



«Господин Зеленский, его жена является до сих пор владельцами имущества на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет. Значит, оккупантам в кавычках он платит все активно, спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает. Ну, держит, вероятно, на случай, если придется политического убежища просить у нас», — сказал Аксенов.



В декларации за 2019 президент Украины Владимир Зеленский указал квартиру и паркоместо, принадлежащие его жене Елене Зеленский, в аннексированном Россией Крыма.



Ранее агентство Reuters сообщило, что жена президента Украины Владимира Зеленского приобрела за половину рыночной стоимости пентхаус в крымской Ливадии до аннексии украинского полуострова Россией.



В публикации также утверждалось, что квартира Елены Зеленской в Крыму выставлена ​​на продажу.



В команде Зеленского заявляли, что «недвижимость была куплена по рыночной цене».



В 2019 году Зеленский также обозначил крымскую недвижимость в своей декларации.