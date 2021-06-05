Премьер Беларуси: Мы готовы вернуться к партнерским отношениям с Украиной

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о готовности Минска вернуться к партнерскому диалогу с Украиной, однако подчеркнул, что сейчас это зависит от позиции Киева. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в субботу.



Он отметил, что попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика Киева.



«Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты», — сказал премьер Беларуси.

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