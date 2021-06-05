Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Премьер Беларуси: Мы готовы вернуться к партнерским отношениям с Украиной

05 июня 2021, 21:01

Премьер Беларуси: Мы готовы вернуться к партнерским отношениям с Украиной

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о готовности Минска вернуться к партнерскому диалогу с Украиной, однако подчеркнул, что сейчас это зависит от позиции Киева. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в субботу.

Он отметил, что попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика Киева.

«Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты», — сказал премьер Беларуси.

Читайте также:

СНБО рассматривает список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций

Еще по теме

Места
Беларусь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:18
В Офисе президента ответили по поводу коммунальных платежей Елены Зеленской за квартиру в Крыму
16:39
«Ничего оригинальнее не придумали»: Как в Донецке прошла первая ночь без комендантского часа
15:17
«ДНР» откроет пункт пропуска в Еленовке 7 июня
12:24
«ДНР»: 200 заболевших ковидом за сутки, 17 человек умерли
21:20
«ДНР» переложила ответственность за загрязнение подземных вод на «недропользователей», в том числе за радиоактивные отходы
20:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 июня
15:57
РФ планирует использовать вакцину от ковида для предвыборной агитации в ОРДЛО – правозащитники
15:34
«ДНР» ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог и улиц
12:38
МККК отправил в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 заболевших за сутки
11:47
На Луганщине из-за непогоды без электроэнергии остались более пяти тысяч абонентов
16:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 4 июня
16:27
Как жителям Донецка и Луганска вакцинироваться от коронавируса в Украине. Инструкция
15:00
Вакцинация жителей ОРДО от ковида: Украина подготовила три прививочных пункта
11:40
«ДНР»: 178 заболевших коронавирусом и 15 умерших за сутки
все новости
21:01
Премьер Беларуси: Мы готовы вернуться к партнерским отношениям с Украиной
20:18
В Офисе президента ответили по поводу коммунальных платежей Елены Зеленской за квартиру в Крыму
19:51
Под Славянском почтили память летчиков, сбитых боевиками в 2014 году
18:12
На Донбассе сегодня было тихо
17:06
В Лисичанске погибла девочка, сорвавшись со стены «заброшки»
16:39
«Ничего оригинальнее не придумали»: Как в Донецке прошла первая ночь без комендантского часа
15:46
Приплыли: Россияне переправились через реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе
15:17
«ДНР» откроет пункт пропуска в Еленовке 7 июня
14:40
Украина переходит на электронные больничные: Подробности
14:06
За неделю через КПВВ на Донбассе прошли около 13 тысяч человек
13:49
На Луганщине за сутки подтвердили 25 случаев COVID-19 и две смерти
13:23
Бывшего замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из ВСУ
13:02
Коломойский и Порошенко точно попадают в реестр олигархов – министр юстиции
12:49
В МИД Украины озвучили экологические последствия оккупации Россией Крыма и части Донбасса
12:24
«ДНР»: 200 заболевших ковидом за сутки, 17 человек умерли
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция