Пятерым иностранцам запрещен въезд в Украину за съемки фильма в Крыму

Министерство культуры и информационной политики внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представительство президента Украины в АРК.



«В мае 2021 Министерство культуры и информационной политики Украины, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы «Небо» о российских военных в войне в Сирии и (участии — ред.) в так называемом «международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", внесло трех граждан Российской Федерации и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении.



Служба безопасности Украины запретила этим иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.



Фильм под рабочим названием «Небо» снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории вблизи Морского. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, нарушившего ее границы.