Штаб: Военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в воскресенье, 6 июня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



«Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья — защитника средней тяжести», — говорится в сообщении.



За прошедшие сутки обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.



По состоянию на 7:00 утра, 6 июня, боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески. Боевых потерь среди украинских военных нет.